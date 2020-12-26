Россия U20 — США U20 — 4:1: Илья Сафонов использовал грубую ошибку Спенсера Найта

Сборная России проводит первый матч на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. В соперниках у команды Игоря Ларионова команда США (4:1, идёт второй период).

Четвёртую шайбу российской команды забросил Илья Сафонов, воспользовавшийся грубой ошибкой голкипера Спенсера Найта. Он вышел из ворот и через борт попытался выбросить шайбу из зоны, но её перехватил Сафонов и броском от синей линии поразил цель.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Ярослав Аскаров (Артур Ахтямов);

Шакир Мухамадуллин – Семён Чистяков; Родион Амиров — Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин;

Даниил Чайка – Ян Кузнецов; Арсений Грицюк – Илья Сафонов – Егор Чинахов;

Кирилл Кирсанов – Артемий Князев; Егор Афанасьев — Егор Спиридонов — Владислав Фирстов;

Роман Бычков — Данил Башкиров; Максим Грошев — Василий Пономарёв – Захар Бардаков.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.