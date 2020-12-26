Журналист Питерс: защитники сборной США обращаются с шайбами словно с гранатами

Журналист ESPN Крис Питерс иронично прокомментировал действия защитников молодёжной сборной США в матче с командой России на чемпионате мира 2021 года. После двух периодов команда Игоря Ларионова впереди — 4:1

«Защитники сборной США обращаются с шайбами словно с гранатами», — написал Питерс в «Твиттере».

В составе сборной России дубль оформил нападающий Василий Пономарёв, ещё по разу отличились Захар Бардаков и Илья Сафонов.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России играет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.