Журналист Питерс: защитники сборной США обращаются с шайбами словно с гранатами
Журналист ESPN Крис Питерс иронично прокомментировал действия защитников молодёжной сборной США в матче с командой России на чемпионате мира 2021 года. После двух периодов команда Игоря Ларионова впереди — 4:1
«Защитники сборной США обращаются с шайбами словно с гранатами», — написал Питерс в «Твиттере».
В составе сборной России дубль оформил нападающий Василий Пономарёв, ещё по разу отличились Захар Бардаков и Илья Сафонов.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России играет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.
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Сборная США 12 минут не могла даже бросить по воротам Ярослава Аскарова и получили четыре гола в свои ворота.
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