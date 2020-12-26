Пономарёв — о матче с командой США на МЧМ-2021: наше звено играет в «мусорный» хоккей

Нападающий молодёжной сборной России Василий Пономарёв прокомментировал игру в матче со сборной США на молодёжном чемпионате мира 2021 года (после двух периодов счёт 4:1 в пользу россиян).

«Наша команда больше играет в атаку, но наше звено играет в «мусорный» хоккей. Просто бросаем, идём на ворота. Я сделал дубль? Бог со мной. Мне нравится играть на маленькой площадке, думаю, с каждым матчем команда будет прибавлять», — сказал Пономарёв в эфире TSN.

Помимо Пономарёва в составе сборной России отличились Захар Бардаков и Илья Сафонов.



Молодёжный чемпионат мира проходит с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России играет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.