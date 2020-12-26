Адам Раска получил дисквалификацию на матч МЧМ-2021 Чехия – Швеция

Один из лидеров сборной Чехии Адам Раска дисквалифицирован на матч с командой Швеции на молодёжном чемпионате мира — 2021.

Решение о дисквалификации вынесла дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея за толчок соперника на борт в матче Чехия – Словакия.

Как сообщается на сайте федерации, нарушение произошло 23 декабря в конце третьего периода предсоревновательного матча Чехии против Словакии. За 16 секунд до конца встречи словацкий защитник Симон Бецар сделал пас своему игроку. После этого Бецар, потеряв равновесие, упал на одно колено, а Раска на высокой скорости врезался в защитника, толкнув его в борт. Бецар упал на лёд, но смог самостоятельно подняться и покинуть площадку.

«На основании всех установленных фактов дисциплинарная коллегия определила, что действия Раски были безрассудными и опасными. Создался серьёзный риск травмы для Бецара, тем самым было нарушено официальное правило IIHF 119 – толчок соперника на борт», – говорится в сообщении федерации.

В связи с этим Раска дисквалифицирован на одну игру и пропустит первый матч молодёжного чемпионата мира с командой Швеции.