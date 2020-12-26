Четвёртое звено России сыграло меньше всех в команде и забило три гола

Сборная России обыграла команду США на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей первую победу на турнире в Эдмонтоне.
Три гола забило четвёртое звено россиян, которое провело на льду меньше всех в команде (Захар Бардаков – 9.52, 1 (1+0) очко, «+3», Василий Пономарёв – 8.05, 2 (2+0) очка, «+1», Максим Грошев – 9.11, 1 (0+1) очко, «+1»).
Центр первого звена Марат Хуснутдинов выиграл 80% (9 из 12) вбрасываний.
Больше всех в команде на льду провела первая пара защитников – Семён Чистяков (20.54) и Шакир Мухамадуллин (21.09), оба игрока закончили матч с показателем полезности «+2».
Следующим соперником российской команды на турнире станет сборная Чехии. Матч состоится 28 декабря. Начало встречи — в 5:30 мск.
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