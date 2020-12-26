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Россия — США, 26.12.2020, полный матч Молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2021

Россия — США, 26.12.2020, полный матч Молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сборная России обыграла команду США на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей первую победу на турнире в Эдмонтоне.

Турнирная таблица МЧМ-2021

В составе сборной России дубль на счету Василия Пономарёва, по одной шайбе на счету Захара Бардакова и Ильи Сафонова. Окончательный счёт установил Егор Чинахов, поразив пустые ворота американской команды. Российский голкипер Ярослав Аскаров отразил 23 броска. Самым результативным игроком в составе США стал защитник Кэм Йорк (1+1).

Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат ИИХФ.

Следующим соперником российской команды на турнире станет сборная Чехии. Матч состоится 28 декабря. Начало — в 5:30 мск.

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