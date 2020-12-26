Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пономарёв: не особо понял, что кричал Зеграс. У меня не очень хорошо с английским языком

Пономарёв: не особо понял, что кричал Зеграс. У меня не очень хорошо с английским языком
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Нападающий молодёжной сборной России Василий Пономарёв прокомментировал победу в матче с командой США (5:3) на чемпионате мира 2021 года.

«Созидательный хоккей – он простой, мы можем играть просто и получать результат. Зеграс что-то кричал в сторону нашей скамейки после третьего гола? У меня не очень хорошо с английским языком, я не особо понял.

Матчи с США и Канадой ничем особо не отличались, просто сейчас мы больше акклиматизировались. Это первая игра, надо много работать. Нас запомнят по последней игре, а это, повторюсь, была первая», — передаёт слова Пономарёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» TSN.

Следующим соперником российской команды на турнире станет сборная Чехии. Матч состоится 28 декабря. Начало встречи — в 5:30 мск.

Сборная России обыграла команду США в первом матче на МЧМ-2021
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020