Пономарёв: не особо понял, что кричал Зеграс. У меня не очень хорошо с английским языком

Нападающий молодёжной сборной России Василий Пономарёв прокомментировал победу в матче с командой США (5:3) на чемпионате мира 2021 года.

«Созидательный хоккей – он простой, мы можем играть просто и получать результат. Зеграс что-то кричал в сторону нашей скамейки после третьего гола? У меня не очень хорошо с английским языком, я не особо понял.

Матчи с США и Канадой ничем особо не отличались, просто сейчас мы больше акклиматизировались. Это первая игра, надо много работать. Нас запомнят по последней игре, а это, повторюсь, была первая», — передаёт слова Пономарёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Следующим соперником российской команды на турнире станет сборная Чехии. Матч состоится 28 декабря. Начало встречи — в 5:30 мск.