Сафонов — о голе: никакой наигровки и связки с Найтом у нас не было

Нападающий сборной России Илья Сафонов прокомментировал победу в матче с командой США на чемпионате мира 2021 года.
«Никакой наигровки и связки с Найтом у нас не было. Нельзя расслабляться в матче с любым соперником, будем работать над этим, разбирать свои ошибки. Мы работали, у нас начали появляться моменты, мы их реализовывали. Работа всегда приветствуется, она окупается.
Травма капитана сборной Канады Кирби Дака? Желаю ему здоровья. Обычный игровой момент, он пошёл в меня жёстко, немного не повезло. Повторюсь, желаю всем только здоровья», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Четвёртую шайбу российской команды забросил Илья Сафонов, воспользовавшийся грубой ошибкой голкипера Спенсера Найта. Он вышел из ворот и через борт попытался выбросить шайбу из зоны, но её перехватил Сафонов и броском от синей линии поразил цель.
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