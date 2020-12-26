Лиман: когда россияне быстро выходили из своей зоны, у нас начинались проблемы

Главный тренер сборной США Нейт Лиман прокомментировал поражение своей команды в матче молодёжного чемпионата мира (3:5) со сборной России.
«Вторую половину первого периода и весь третий период мы намного лучше обращались с шайбой. В третьем мы форсировали игру, постоянно были первыми на шайбе. Но с переходом из обороны в атаку были проблемы. Когда соперник быстро выходил из своей зоны, мы далеко не всегда успевали. Мне понравилась наша игра в обороне. Считаю, что в третьем периоде мы были более нацелены на чужие ворота, играли более энергично. Это большой позитив для нас перед завтрашним матчем с Австрией.
Игра голкипера Спенсера Найта? Я хорошо знаю Спенсера, мы работаем в одной лиге. Я уверен, Найт будет в полном порядке на этом турнире. Он отличный голкипер, настоящий лидер. Я знаю, у него бывали плохие матчи и до этого, но он всегда возвращался и играл на ноль. У меня нет никаких сомнений в том, что Найт будет играть здорово и будет выручать нас», — передаёт слова Лимана корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
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