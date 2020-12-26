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Ларионов — об игре четвёртого звена: приятно, что у нас есть козыри

Ларионов — об игре четвёртого звена: приятно, что у нас есть козыри
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче с командой США (5:3) на чемпионате мира 2021 года.

«Три шайбы четвёртого звена? Мы с тренерами делали так, чтобы у нас не было первого, второго, третьего или четвёртого звена. Матч с канадцами начинали именно четвёртым звеном. Ожидаем от каждого игрока и звена вклада, который они могут дать. Рад за ребят, отыграли блестяще, забили три важных гола, играли очень компактно, друг на друга. Приятно, что у нас есть козыри, которыми мы можем пользоваться в течение всего турнира.

Связка Чинахов – Грицюк? Ребята находят свою игру, играют очень хорошо. Мы говорим не об одном матче, а о целом турнире. Всегда нужно время, чтобы найти свою игру, почувствовать уверенность. Они начнут забивать, мы в них верим, у них полное доверие штаба», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная России обыграла команду США в первом матче на МЧМ-2021
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