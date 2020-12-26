Ларионов: Аскаров играет здорово и будет играть ещё лучше. Спишем первый матч на волнение

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче с командой США (5:3) на чемпионате мира 2021 года.

«Что мешает первой тройке эффективно атаковать? Не всегда получается то, что хочешь. Эти ребята достойно провели тренировочный лагерь, видим химию между Хуснутдиновым, Амировым и Подколзиным. Есть время для манёвра, чтобы посмотреть другие сочетания, например которые были на Кубке Карьяла. Нужно, чтобы эмоции остыли после матча, проанализировать и с утра со свежей головой принять решение. Может, сделать перестановки в тройках, найти правильные сочетания, чтобы эти ребята играли более эффективно.

Аскаров нервничал? Непростой матч, первый на турнире, серьёзный соперник, очень интересная команда. В любом случае, победили благодаря его шикарной игре. Подчистим те вещи, которые были в конце третьего периода. Пообщаемся с Хабибулиным и Ярославом, но не сомневаемся, что он играет здорово и будет играть ещё лучше. Спишем первый матч на волнение, характерное для любого игрока, тем более для молодёжи.

Первый официальный матч на чемпионате мира, но здесь говорим не обо мне, а о команде. Она приложила максимум усилий. Непросто было выйти через 48 часов после матча с Канадой. Честно скажу, ребята отработали феноменально. Это заслуга коллектива, который выложился, принёс первые три очка команде и нашим болельщикам, которые переживают за нас по всему миру.

В таком матче не может быть даже доли расслабления. Просили ребят контролировать шайбу, перед матчем было сказано, что план на игру – агрессивный отбор, агрессивная атака, жёсткая борьба, полное доминирование в плане психологии и физики и уверенная игра с шайбой. При счёте 4:1 ребята не то что самоуспокоились, но бывает, что одна небольшая ведёт к пропущенному голу. Сложно найти какие-то ключи, ведь мы говорим о молодых ребятах, которые играют на большой сцене сложные матчи. Они получают опыт, входя в турнир. Извлечём урок и станем ещё лучше», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.