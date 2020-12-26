Якимов: обрадовался обмену в «Сочи». Это шанс перезапустить свою карьеру

Нападающий Богдан Якимов прокомментировал свой обмен из санкт-петербургского СКА в ХК «Сочи».

«Был ли готов к обмену? Скорее да, чем нет. Этот сезон складывался для меня не просто, провёл за СКА лишь шесть матчей, осенью заболел. Конкуренция в центральной линии у «армейцев» Санкт-Петербурга очень плотная, после болезни было тяжело вернуться в основной состав. Посоветовавшись с агентом и руководством, остановились на том, что в данной ситуации обмен будет наилучшим выходом.

Как узнал об интересе «Сочи»? Состоялся детальный разговор со спортивным директором клуба Андреем Зюзиным. Он рассказал, что «Сочи» во мне заинтересованы, поскольку команде для максимального прогресса перспективной молодёжи нужен габаритный и достаточно опытный центрфорвард, который способен продавить соперника на пятачке, создать там давление. Также задача — добавить молодёжи уверенности в раздевалке, лидерских качеств.

Честно скажу, обмену в «Сочи» обрадовался — есть хороший шанс перезапустить свою карьеру, получить регулярное игровое время. На данном этапе это самое главное», — приводит слова Якимова Russia-Hockey.ru.