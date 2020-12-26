Р. Ротенберг — о 5:3 с США: очень важная командная победа, мы проявили русский характер

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с командой США (5:3) на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

«Начали чемпионат мира против очень сильного соперника. На прошлом чемпионате мира мы проиграли сборной США, поэтому это шаг вперёд и очень важная победа. Но всё равно сейчас нужно делать анализ, мы работаем, с тренерским штабом разберём игру и ошибки. В следующем матче будем ещё лучше.

Это очень важная командная победа, мы проявили русский характер, играли друг за друга. У нас был важный матч со сборной Канады. Для нас хорошо начать играть сразу с самыми сильными соперниками, чем сложнее соперник, тем лучше для нас, мы были к этому готовы, проделали работу. Очень важно начать турнир с победы над сильным соперником.

Мы все постоянно находимся на связи. Конечно, ничего не отменяет человеческого общения, человеческое общение — самое важное, что у нас есть. Но с учетом всех современных технологий контакт идёт постоянный, мы на связи со всеми. Сами игроки делают очень большую работу. В команде есть лидеры, и капитан команды Василий Подколзин проделывает большую работу.

Эта победа — личный вклад каждого человека и коллективный труд. Это командный вид спорта, и здесь не надо никого отдельно выделять. Мы поговорим после турнира о том, какие роли у кого были», — приводит слова Ротенберга ТАСС.