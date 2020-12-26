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Судьи должны были отменить пятый гол России в ворота США и выписать россиянам удаление

Судьи должны были отменить пятый гол России в ворота США и выписать россиянам удаление
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Сборная России обыграла команду США на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей первую победу на турнире в Эдмонтоне.

Пятая шайба сборной России в ворота США, скорее всего, была заброшена с нарушением правил. В тот момент, когда Егор Чинахов поражал пустые ворота американской команды, на льду находилось шесть российских хоккеистов.

Такая ситуация возникла из-за того, что защитник Шакир Мухамадуллин, менявшийся последним, остался на льду, в то время как вышедший вместо него Даниил Чайка уже формально принимал участие в матче. Согласно букве правил, арбитры матча должны были зафиксировать у сборной России нарушение численного состава и отменить гол Чинахова.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube.

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Когда Чинахов забивал в пустые ворота, на льду находилось 6 российских хоккеистов. Вместо гола наша команда должна была получить удаление.
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