Судьи должны были отменить пятый гол России в ворота США и выписать россиянам удаление

Сборная России обыграла команду США на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей первую победу на турнире в Эдмонтоне.

Пятая шайба сборной России в ворота США, скорее всего, была заброшена с нарушением правил. В тот момент, когда Егор Чинахов поражал пустые ворота американской команды, на льду находилось шесть российских хоккеистов.

Такая ситуация возникла из-за того, что защитник Шакир Мухамадуллин, менявшийся последним, остался на льду, в то время как вышедший вместо него Даниил Чайка уже формально принимал участие в матче. Согласно букве правил, арбитры матча должны были зафиксировать у сборной России нарушение численного состава и отменить гол Чинахова.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube.