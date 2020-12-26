Кожевников: наши ребята здорово играют. Главное, чтобы голова не закружилась

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу в матче с командой США (5:3) на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

«Доволен победой над США. Видно, что в сборной России всё хорошо, слаженный коллектив. Мы в последнее время тяжело играли с американцами, была целая серия поражений, постоянно им проигрывали. Наконец-то прервали чёрную полосу.

Да, в третьем периоде россияне немного подсели. Но это у нас постоянно, не можем мы без нервов, надо взбодрить народ. Причём взбодрить как своих, так и чужих. Видно, что сборная США прилично добавила, но куда им было деваться? Соперник проигрывал, поэтому побежал вперёд. Конечно, сказались удаления у россиян в концовке. Думаю, дело в физической подготовке, но это первая игра на групповом этапе, обязательно прибавим.

Нравятся все наши ребята, все здорово играют. Главное, чтобы голова не закружилась. Василий Пономарёв сегодня оформил дубль, большие надежды возлагаем на голкипера Ярослава Аскарова. Хочу отметить и наши спецбригады меньшинства. Они тоже сыграли важную роль в победе», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.