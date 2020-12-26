Фетисов — о 5:3 с США: обольщаться нет смысла, работа ещё впереди

Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал победу сборной России в матче с командой США (5:3) на молодёжном чемпионате мира 2021 года.
«Турнир долгий. Стратегия, особенно молодёжного хоккея, понятна. Надо нацеливать ребят на победу в каждом матче. Это эмоции, уверенность. Конечно, на старте всегда лучше победить. Но главное — концовка турнира. Команду нужно правильно подвести, климатическая разница, часовые пояса. Период акклиматизации ещё идёт. Игорь Ларионов нацелил команду, чтобы играли креативно, чтобы был запас творчества. К тому же молодежный хоккей отличается от взрослого именно эмоциями. Всё пока идёт нормально. Обольщаться нет смысла, работа ещё впереди. Но стартовая победа даёт нужную уверенность, особенно молодым игрокам», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Следующим соперником российской команды на турнире станет сборная Чехии. Матч состоится 28 декабря. Начало — в 5:30 мск.
- 26 декабря 2020
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