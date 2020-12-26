Андрис Джериньш и Янис Ворис вернулись в рижское «Динамо»
Рижское «Динамо» подписало контракты с нападающим Андрисом Джериньшем и голкипером Янисом Ворисом, сообщает официальный сайт латвийского клуба.
Оба хоккеиста выступали за «Динамо» в минувшем сезоне. 32-летний Джериньш в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «-16» и 41 минуте штрафного времени.
20-летний Ворис в сезоне-2019/2020 принял участие в 7 матчах за рижан, одержав одну победу и оформив «сухарь». Голкипер отражал 89,3% бросков при коэффициенте надёжности 3,22.
Рижское «Динамо», набрав 16 очков в 36 матчах регулярного чемпионата, занимает последнее, 11-е место в Западной конференции.
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