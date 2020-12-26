«Сибирь» — «Салават Юлаев»: опубликованы составы команд

«Сибирь» и уфимский «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на стадионе «Сибирь» в Новосибирске. Встреча состоится сегодня, 26 декабря. Начало — в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сибирь»:

Красоткин (Сятери);

Гуркин — Алексеев, Шашков — Комаров — Коротков;

Йокипакка — Хабаров, Чесалин — Руохомаа — Пуустинен;

Хохлов — Тимашов, Шаров — Саюстов — Романцев;

Пастухов — Дубакин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Ли.

«Салават Юлаев»:

Тарасов (Скрынник);

Науменков — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Алексеев — Коледов, Хохряков — Кадейкин — Жарков;

Лисовец — Бирюков, Кугрышев — Пименов — Плэтт;

Семёнов, Кузьмин, Солодухин — Алалыкин — Гиматов.