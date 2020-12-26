«Сибирь» — «Салават Юлаев»: опубликованы составы команд
«Сибирь» и уфимский «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на стадионе «Сибирь» в Новосибирске. Встреча состоится сегодня, 26 декабря. Начало — в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Сибирь»:
Красоткин (Сятери);
Гуркин — Алексеев, Шашков — Комаров — Коротков;
Йокипакка — Хабаров, Чесалин — Руохомаа — Пуустинен;
Хохлов — Тимашов, Шаров — Саюстов — Романцев;
Пастухов — Дубакин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Ли.
«Салават Юлаев»:
Тарасов (Скрынник);
Науменков — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Алексеев — Коледов, Хохряков — Кадейкин — Жарков;
Лисовец — Бирюков, Кугрышев — Пименов — Плэтт;
Семёнов, Кузьмин, Солодухин — Алалыкин — Гиматов.
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