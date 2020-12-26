Третьяк — о 5:3 с США: проявили характер, но на МЧМ нельзя расслабляться ни на секунду

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России в матче с командой США (5:3) на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

«Мы хорошо играли, потенциал есть, проявили характер, но нельзя расслабляться ни на секунду. Первый матч всегда волнующий, помню свой первый матч. Когда выходишь, то всегда есть волнение, какой бы сильной ни была твоя команда.

Держали игру два периода, вели со счётом 4:1, но молодёжный хоккей тем и опасен, что игрокам свойственно ошибаться, свойственны эмоции. Когда в 2011 году в Баффало канадцы после двух периодов вели — 3:0, повесили себе уже золотые медали, мы забили им пять голов за один период. Будем надеяться, что Ларионов сейчас расставит все точки над i, скажет, где слабые стороны, что неправильно, чтобы не было эйфории от этой победы.

Голкиперы? Оба допускали ошибки, но Аскаров всё равно хорошо играл, а американец тоже ошибся. Но я всегда поддерживаю вратарей и верю в нашего голкипера. Он уже приобрел опыт, поэтому дай бог ему удачи», — приводит слова Третьяка ТАСС.