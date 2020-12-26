Канарейкин: с приходом Ларионова больше надежды, что ментальность нашего хоккея вернётся

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал победу сборной России в матче с командой США (5:3) на молодёжном чемпионате мира 2021 года.
«Хочется поздравить команду и тренерский штаб с удачным началом турнира. Первый матч всегда сложный в плане раскрытия и психологической устойчивости. Плюс это был один из главных соперников по группе. Отрезки хорошей и инициативной игры порадовали, играли компактно, агрессивно. Но последние 10 минут со спадом в игре отдали противнику шайбы. Штаб сделает выводы и улучшит игру.
Мы уже 10 лет не выигрываем МЧМ, хотя всегда являемся фаворитами. Ничего кроме первого места никогда не рассматриваем. Последние годы призовые места, да, но все это как-то сходило, замыливали. Приход Ларионова — это победные традиции, он победитель. На него больше надежды, что ментальность нашего хоккея вернётся. Желаю ему сработать на этом чемпионате хорошо», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 26 декабря 2020
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