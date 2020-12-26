Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Александр Овечкин объяснил, почему хотел бы сыграть за футбольное «Динамо»

Александр Овечкин объяснил, почему хотел бы сыграть за футбольное «Динамо»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, почему хотел бы сыграть за футбольное «Динамо» в официальном матче.

«Временами играю в теннис с хорошим другом. Часто приглашают поиграть в гольф, убеждают заняться на постоянной основе. Но я тут как-то попробовал и первым же ударом сделал hole in one. С тех пор с гольфом и закончил. Ну чтобы рекорд сохранить. Ну а если серьёзно, то могу, конечно, в будущем пойти с ребятами поиграть для удовольствия, там я клюшкой пока кое-как попадаю.

Идея сыграть официальный матч за футбольное «Динамо»? А почему бы не попробовать? Действительно хотел бы сыграть именно в официальном матче, чтобы, как, например, Лев Яшин, войти в историю родного клуба как спортсмен, выходивший и на футбольное поле, и на хоккейную площадку. Разумеется, для этого много факторов должно совпасть. Чтобы и футбольному клубу не в ущерб было. Но желание такое действительно есть», — приводит слова Овечкина «Команда России».

Овечкин и Шубская впервые показали младшего сына
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020