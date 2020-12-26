Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, почему хотел бы сыграть за футбольное «Динамо» в официальном матче.
«Временами играю в теннис с хорошим другом. Часто приглашают поиграть в гольф, убеждают заняться на постоянной основе. Но я тут как-то попробовал и первым же ударом сделал hole in one. С тех пор с гольфом и закончил. Ну чтобы рекорд сохранить. Ну а если серьёзно, то могу, конечно, в будущем пойти с ребятами поиграть для удовольствия, там я клюшкой пока кое-как попадаю.
Идея сыграть официальный матч за футбольное «Динамо»? А почему бы не попробовать? Действительно хотел бы сыграть именно в официальном матче, чтобы, как, например, Лев Яшин, войти в историю родного клуба как спортсмен, выходивший и на футбольное поле, и на хоккейную площадку. Разумеется, для этого много факторов должно совпасть. Чтобы и футбольному клубу не в ущерб было. Но желание такое действительно есть», — приводит слова Овечкина «Команда России».
- 26 декабря 2020
-
15:45
-
15:34
-
15:15
-
15:04
-
14:50
-
14:21
-
13:45
-
13:39
-
13:08
-
12:50
-
12:04
-
11:36
-
11:10
-
11:00
-
10:50
-
10:36
-
10:12
-
10:04
-
09:41
-
09:18
-
09:07
-
09:04
-
09:01
-
09:00
-
08:50
-
08:46
-
08:41
-
08:35
-
08:28
-
08:15
-
07:59
-
07:55
-
07:39
-
07:13
-
07:05