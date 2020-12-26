Овечкин: Путин — лучший президент, сильный и авторитетный. Трамп — просто нормальный мужик

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о президенте Российской Федерации Владимире Путине и президенте США Дональде Трампе.
«Дональд Трамп? Весёлый и дружелюбный. Просто нормальный мужик. Разбирается ли в хоккее? Ещё бы. Только он фанат «Рейнджерс», наших давних соперников.
Владимир Путин? Лучший президент. Сильный, умный и авторитетный. Удивительный в общении. Всегда искренне поддержит тему, с удовольствием всё обсудит, поделится мнением. При этом не возникает ощущения, что ты разговариваешь с кем-то недосягаемым», — приводит слова Овечкина «Команда России».
Напомним, Овечкин — воспитанник московского «Динамо», за которое выступал с 2001 по 2005 год. После этого заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз». В НХЛ в 1152 матчах забросил 706 шайб и отдал 572 результативные передачи.
- 26 декабря 2020
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