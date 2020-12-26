«Динамо» М — СКА: Ерёменко займёт место в воротах хозяев

Московское «Динамо» и СКА опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва. Встреча состоится сегодня, 26 декабря. Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;

Миронов — Волков, Тарасов — Игумнов — Пяаярви;

Е. Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Алексеев;

Прибыльский, Шипов, Круглов — О. Зайцев — Рашевский.

СКА:

Самонов (Николаев);

Фантенберг — Бенгтссон, Ткачёв — Кемппайнен — Галимов;

Токранов — Антипин, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;

Хафизуллин — Ожиганов, Тимкин — Каменев — Кетов;

Белов, Цицюра, Стрёмвалль — Вей — Старков.