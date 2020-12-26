Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Динамо» М — СКА: Ерёменко займёт место в воротах хозяев

«Динамо» М — СКА: Ерёменко займёт место в воротах хозяев
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Московское «Динамо» и СКА опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва. Встреча состоится сегодня, 26 декабря. Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Волков, Тарасов — Игумнов — Пяаярви;
Е. Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Алексеев;
Прибыльский, Шипов, Круглов — О. Зайцев — Рашевский.

СКА:

Самонов (Николаев);
Фантенберг — Бенгтссон, Ткачёв — Кемппайнен — Галимов;
Токранов — Антипин, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;
Хафизуллин — Ожиганов, Тимкин — Каменев — Кетов;
Белов, Цицюра, Стрёмвалль — Вей — Старков.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020