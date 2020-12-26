«Динамо» М — СКА: Ерёменко займёт место в воротах хозяев

Московское «Динамо» и СКА опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва. Встреча состоится сегодня, 26 декабря. Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» Москва:
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Волков, Тарасов — Игумнов — Пяаярви;
Е. Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Алексеев;
Прибыльский, Шипов, Круглов — О. Зайцев — Рашевский.
СКА:
Самонов (Николаев);
Фантенберг — Бенгтссон, Ткачёв — Кемппайнен — Галимов;
Токранов — Антипин, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;
Хафизуллин — Ожиганов, Тимкин — Каменев — Кетов;
Белов, Цицюра, Стрёмвалль — Вей — Старков.
- 26 декабря 2020
-
15:45
-
15:34
-
15:15
-
15:04
-
14:50
-
14:21
-
13:45
-
13:39
-
13:08
-
12:50
-
12:04
-
11:36
-
11:10
-
11:00
-
10:50
-
10:36
-
10:12
-
10:04
-
09:41
-
09:18
-
09:07
-
09:04
-
09:01
-
09:00
-
08:50
-
08:46
-
08:41
-
08:35
-
08:28
-
08:15
-
07:59
-
07:55
-
07:39
-
07:13
-
07:05