Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лямся — о победе над «Сибирью»: первая тройка «Салавата» сегодня была «в огне»

Лямся — о победе над «Сибирью»: первая тройка «Салавата» сегодня была «в огне»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победный матч в Новосибирске с «Сибирью» (3:1).

«Мы стартовали медленно сегодня, но затем включились. Хорошая игра в меньшинстве, хорошая игра голкипера, плюс отлично сыграла наша первая тройка, она сегодня была «в огне». Первые 10 минут третьего периода мы сыграли здорово, ничего не смогли дать создать сопернику. Но хоккей — это игра моментов. «Сибирь» очень хотела забить, я могу отметить нашего вратаря.

Кугрышев 11 матчей не забивает, его пора вернуть во второе звено? Я согласен с тем, что нам нужны игроки, которые будут помогать первой тройке. Что касается Кугрышева, то мы подумаем, посмотрим. Кто-то до этого ездил в сборную.

Завтра в КХЛ дедлайн, будем ли мы усиливаться? Посмотрим, как будет продвигаться ситуация», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Дубль Гранлунда помог «Салавату Юлаеву» в гостях обыграть «Сибирь»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020