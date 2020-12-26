Лямся — о победе над «Сибирью»: первая тройка «Салавата» сегодня была «в огне»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победный матч в Новосибирске с «Сибирью» (3:1).



«Мы стартовали медленно сегодня, но затем включились. Хорошая игра в меньшинстве, хорошая игра голкипера, плюс отлично сыграла наша первая тройка, она сегодня была «в огне». Первые 10 минут третьего периода мы сыграли здорово, ничего не смогли дать создать сопернику. Но хоккей — это игра моментов. «Сибирь» очень хотела забить, я могу отметить нашего вратаря.



Кугрышев 11 матчей не забивает, его пора вернуть во второе звено? Я согласен с тем, что нам нужны игроки, которые будут помогать первой тройке. Что касается Кугрышева, то мы подумаем, посмотрим. Кто-то до этого ездил в сборную.



Завтра в КХЛ дедлайн, будем ли мы усиливаться? Посмотрим, как будет продвигаться ситуация», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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