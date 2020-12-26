Заварухин: «Сибири» не хватило лидеров, которые повели бы команду за собой

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (1:3).



«Хорошее начало, были шансы забить гол. Наверное, сегодня нам не хватило лидеров, как у соперников. Лидеры «Салавата» сегодня решили исход матча. Имели неплохие моменты в третьем периоде, но, повторюсь, не хватило лидеров, которые должны были повести команду за собой. Сегодня был хороший настрой, хорошее движение. Не скажу, что не хватило эмоций. Конечно, может быть не хватило драки, чтобы перевернуть ход матча — нужно было это сделать. Нужно было использовать большинство, которое было за 6 минут до конца третьего периода. Соперник в своём большинство забил, а мы — нет.



Что происходит с финнами? Спишем их игру на Евротур.



Куда пропали Санников и Первушин? Они нездоровы, их ещё не будет 2–3 недели.



Появилась ли ясность по новому легионеру? Вопрос не ко мне. Я не обладаю информацией о нём», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

Дубль Гранлунда помог «Салавату Юлаеву» в гостях обыграть «Сибирь»