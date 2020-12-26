ЦСКА подписал трёхлетний контракт с Юртайкиным

ЦСКА заключил контракт с форвардом Данилом Юртайкиным, сообщает пресс-служба КХЛ в официальном «твиттере».
Отмечается, что соглашение подписано на три сезона и имеет двусторонний характер.
Напомним, что «Сан-Хосе Шаркс» выставил 23-летнего нападающего на драфт отказов. Ранее владевший правами на Юртайкина в КХЛ «Локомотив» обменял их в ЦСКА на денежную компенсацию.
Хоккеист провёл сезон-2019/2020 в Северной Америке, где сыграл четыре матча в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс», записав на свой счёт только два броска в створ. В среднем за матч он проводил на льду 13 минут. Большую часть сезона российский форвард провёл в фарм-клубе «акул» в АХЛ, в составе которого отыграл 37 матчей.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/2019 Юртайкин провёл за ярославский «Локомотив» 40 матчей и набрал 19 (10+9) очков. В Кубке Гагарина хоккеист отметился одной результативной передачей за восемь матчей.
- 26 декабря 2020
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