Защитник «Спартака» Сериков пробил вратаря «Авангарда» Бобкова броском из средней зоны

Защитник московского «Спартака» Артём Сериков забросил шайбу броском из средней зоны. Это произошло в очередной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с омским «Авангардом».



К середине второго периода «ястребы» лидировали в счёте благодаря шайбам Наиля Якупова и Александра Хохлачёва. На 33-й минуте омичи выходили из своей зоны, но москвичи встретили их прессингом и смогли отобрать шайбу. Артём Сериков принял решение нанести бросок из средней зоны. Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков оказался не готов к этому и пропустил гол.

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К концу второго периода счёт остаётся прежним: 2:1 в пользу «Авангарда».