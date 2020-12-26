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Защитник «Спартака» Сериков пробил вратаря «Авангарда» Бобкова броском из средней зоны

Защитник «Спартака» Сериков пробил вратаря «Авангарда» Бобкова броском из средней зоны
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского «Спартака» Артём Сериков забросил шайбу броском из средней зоны. Это произошло в очередной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с омским «Авангардом».

К середине второго периода «ястребы» лидировали в счёте благодаря шайбам Наиля Якупова и Александра Хохлачёва. На 33-й минуте омичи выходили из своей зоны, но москвичи встретили их прессингом и смогли отобрать шайбу. Артём Сериков принял решение нанести бросок из средней зоны. Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков оказался не готов к этому и пропустил гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

К концу второго периода счёт остаётся прежним: 2:1 в пользу «Авангарда».

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