Защитник «Спартака» Сериков пробил вратаря «Авангарда» Бобкова броском из средней зоны
Защитник московского «Спартака» Артём Сериков забросил шайбу броском из средней зоны. Это произошло в очередной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с омским «Авангардом».
К середине второго периода «ястребы» лидировали в счёте благодаря шайбам Наиля Якупова и Александра Хохлачёва. На 33-й минуте омичи выходили из своей зоны, но москвичи встретили их прессингом и смогли отобрать шайбу. Артём Сериков принял решение нанести бросок из средней зоны. Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков оказался не готов к этому и пропустил гол.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
К концу второго периода счёт остаётся прежним: 2:1 в пользу «Авангарда».
Рекомендуем вам
- 26 декабря 2020
-
19:02
-
18:54
-
18:39
-
18:27
-
18:14
-
17:41
-
17:31
-
17:00
-
17:00
-
16:30
-
16:24
-
16:18
-
16:16
-
16:07
-
15:48
-
15:45
-
15:34
-
15:15
-
15:04
-
14:50
-
14:21
-
13:45
-
13:39
-
13:08
-
12:50
-
12:04
-
11:36
-
11:10
-
11:00
-
10:50
-
10:36
-
10:12
-
10:04
-
09:41
-
09:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам