Брагин: в овертайме надо дорожить шайбой. Посмотрим, как забыли Шипачёва

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (1:2 ОТ).
«Не получилось цельной игры, только в третьем периоде играли в то, что мы хотели видеть. У нас было много неоправданных удалений, поэтому хоккей ломался. Нужно сделать поправки. А по моментам был равный матч, где-то они играли лучше, где-то мы создавали больше. Счёт 1:1 справедливый, а в овертайме «Динамо» забило гол.
Как забыли одного Шипачёва на штанге? Надо посмотреть, что там случилось. Мне сейчас сложно сказать. В овертайме надо дорожить шайбой, даже если складывается сложная ситуация. Нужно дорожить шайбой и выводить её из зоны.
Удаления были именно неоправданными, в ситуациях, в которых ничего не предвещало. Это подломило нас.
Хорошо, когда в команде два сильных вратаря. Хелльберг остался вне заявки, потому что решили сыграть в пять полевых игроков. Аалтонен у нас восстанавливается после сотрясения», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 26 декабря 2020
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