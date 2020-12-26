Брагин: в овертайме надо дорожить шайбой. Посмотрим, как забыли Шипачёва

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (1:2 ОТ).



«Не получилось цельной игры, только в третьем периоде играли в то, что мы хотели видеть. У нас было много неоправданных удалений, поэтому хоккей ломался. Нужно сделать поправки. А по моментам был равный матч, где-то они играли лучше, где-то мы создавали больше. Счёт 1:1 справедливый, а в овертайме «Динамо» забило гол.



Как забыли одного Шипачёва на штанге? Надо посмотреть, что там случилось. Мне сейчас сложно сказать. В овертайме надо дорожить шайбой, даже если складывается сложная ситуация. Нужно дорожить шайбой и выводить её из зоны.



Удаления были именно неоправданными, в ситуациях, в которых ничего не предвещало. Это подломило нас.

Хорошо, когда в команде два сильных вратаря. Хелльберг остался вне заявки, потому что решили сыграть в пять полевых игроков. Аалтонен у нас восстанавливается после сотрясения», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Шайба Шипачёва принесла московскому «Динамо» вторую победу над СКА в сезоне