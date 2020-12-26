Шипачёв — о прерванной серии поражений со СКА: как раз сегодня смеялись с Ерёменко

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги встречи со СКА (2:1 ОТ).



«Знали, что Питер здорово играет в этом сезоне. Хорошо, что выиграли и взяли два очка. Рад. Последний раз обыгрывали СКА в Москве, когда забивал за них в ворота Ерёменко? Как раз сегодня в раздевалке смеялись с ним по этому поводу. Очень приятно, потому что три года не могли обыграть СКА после моего перехода. Рад, что нам удалось победить при своих болельщиках. Хотелось выиграть последний матч в году на домашнем льду. В овертайме Хиетанен здорово открылся, крикнул и подсказал. Большой мастер, дальше сам разобрался. Мы хорошо вышли, отыграли игрока, и прошёл пас на пустые ворота. Здорово получилось.



В принципе, хорошо себя чувствуем с любым вратарём – и с Ерёменко, и с Бочаровым, и с Гариповым. Рад, когда выигрываем, а дальше у нас есть люди, которые разберутся, кто будет играть. Лучше Крикунова спрашивать о таких вещах, я здесь не уполномочен», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Шайба Шипачёва принесла московскому «Динамо» вторую победу над СКА в сезоне