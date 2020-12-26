Знарок — журналистам: у меня сердце столько раз ёкает, сколько вам и не снилось

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги встречи с омским «Авангардом».



«Первый период мы не очень сыграли сегодня, во втором добавили, поэтому и получилось победить. Не сказал бы, что конкретно гол Серикова выдался переломным. Трушков? Он добавляет с каждым матчем, с ним тренер работает. Не ёкнуло ли сердце в третьем периоде, когда пошли удаления? Сколько оно ёкает, столько вам и не снилось. Подустали ребята, поэтому удалялись», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, московский «Спартак» в овертайме обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0).