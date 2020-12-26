Радулов свыше 10 лет был клиентом банка, обманувшего его на 1,5 млрд рублей

Стали известны детали ситуации, связанной с российским нападающим «Даллас Старз» Александром Радуловым, сообщает канал «Россия 24».



Адвокат хоккеиста сообщил, что игрока обманули на 1,5 млрд рублей. Он пять лет переводил зарплату в российский банк, у которого отозвали лицензию.



Выяснилось, что ООО «Коммерческий банк «Транснациональный банк» принадлежит Сергею Кононову, другу Радулова. Клиентом банка игрок стал более 10 лет назад. Отмечается, что сработали дружеские отношения, а также условия, которые предлагал банк.



Более того, чтобы успокоить Радулова, ему пять лет назад передали два помещения в центре Москвы, якобы общей стоимостью $ 15 млн. Оказалось, что их стоимость в пять раз ниже, а помещения в аренде у города.

Адвокат Радулова рассказал, как банк обманул нападающего «Далласа» на 1,5 млрд рублей