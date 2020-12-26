Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» по схеме «1+1»

«Авангард» заключил контракт по схеме «1+1» с олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина нападающим Ильей Ковальчуком, сообщает официальный сайт омичей.



Напомним, ранее у хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаля» в феврале. За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).



В КХЛ Ковальчук выступал за СКА, с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). За 6 сезонов в КХЛ он сыграл 367 матчей, в которых набрал 370 (161+209) очков.



В НХЛ Ковальчук за 13 лет провел 966 матчей и набрал 904 (454+450) очка.

Источник: Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» до конца сезона