Волков: Ковальчука не нужно представлять фанатам. Он вернул нам золото ЧМ спустя 15 лет

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с Ильёй Ковальчуком.



«Активно переговоры с Ковальчуком мы вели на протяжении всей последней недели. У Ильи, как и у нас, были определённые условия для заключения контракта, и Ковальчук взял паузу, для того чтобы всё обдумать. После этого мы довольно быстро обо всём договорились. Илья — большой мастер, опытный боец, которого лишний раз представлять нашим болельщикам не нужно. Все знают, как успешно он выступал за океаном, помнят Квебек и его решающий бросок в овертайме, вернувший сборной России золото чемпионатов мира спустя 15 лет. До сих пор у нас яркие эмоции от победы на Олимпиаде.



Приглашая Ковальчука в «Авангард», мы преследовали две цели. Прежде всего, у него есть огромное желание играть в хоккей и помочь нашей команде. Илья усилит наше нападение и, конечно, наше большинство. Он отлично знаком с Бобом Хартли и его требованиями ещё с НХЛ. Кроме того, мы рассчитываем на него не только на льду, но и в раздевалке. Нам нужен лидер, который может повести за собой, показать пример своими действиями на площадке, перевернуть ход матча, взбодрить команду. Всё это Ковальчук, с его богатейшим опытом, сможет нам дать. Уверен, Илья усилит «Авангард» по всем этим параметрам», — приводит слова Волкова пресс-служба омичей.

Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» по схеме «1+1»