Агент Ковальчука: подписание Ильёй контракта с «Авангардом» — позитивный фактор
Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Ильи Ковальчука в КХЛ, прокомментировал подписание контракта своего подопечного с омским «Авангардом».
«Всё ожидаемо, мы рады присоединиться к новой команде и стать частью «Авангарда». Ковальчук прекрасно знаком с главным тренером Бобом Хартли, они вместе работали ещё в НХЛ. Считаю, что для «Авангарда» приезд Ковальчука в Россию и подписание им контракта с клубом — позитивный фактор», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, что «Авангард» заключил контракт по схеме «1+1» с двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА Ильей Ковальчуком. Нападающий будет выступать под 17-м номером.
Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» по схеме «1+1»
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