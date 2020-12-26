Агент Ковальчука: подписание Ильёй контракта с «Авангардом» — позитивный фактор

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Ильи Ковальчука в КХЛ, прокомментировал подписание контракта своего подопечного с омским «Авангардом».



«Всё ожидаемо, мы рады присоединиться к новой команде и стать частью «Авангарда». Ковальчук прекрасно знаком с главным тренером Бобом Хартли, они вместе работали ещё в НХЛ. Считаю, что для «Авангарда» приезд Ковальчука в Россию и подписание им контракта с клубом — позитивный фактор», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Напомним, что «Авангард» заключил контракт по схеме «1+1» с двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА Ильей Ковальчуком. Нападающий будет выступать под 17-м номером.

Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» по схеме «1+1»