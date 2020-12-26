Защитник Райан Мёрфи может покинуть минское «Динамо». Он перешёл в клуб в ноябре

Защитник Райан Мёрфи может покинуть минское «Динамо», сообщает «Белорусский хоккей» в «Телеграме».



Хоккеист не принимал участия в матче с рижскими одноклубниками (3:2 ОТ).



В нынешнем сезоне КХЛ 27-летний канадец набрал в 12 матчах 8 (2+6) очков при показателе полезности «+4». Хоккеист выступал за «зубров» на правах аренды.



Мёрфи в межсезонье подписал контракт в АХЛ с фарм-клубом «Вегас Голден Найтс». У американского клуба есть право отзыва игрока.



Напомним, за карьеру в НХЛ Мёрфи провёл 175 матчей, набрав 43 (8+35) очка при показателе полезности «–27».



Прошлый сезон Мёрфи провёл в нижнекамском «Нефтехимике». Канадский игрок обороны в прошедшем сезоне КХЛ в 60 матчах за нижнекамский клуб набрал 23 (5+18) очка при показателе полезности «–5». Летом «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с Райаном Мёрфи. Таким образом, защитник играл в КХЛ всего один сезон.

Экс-защитник «Каролины» Райан Мёрфи перешёл в минское «Динамо»