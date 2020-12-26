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Буцаев: игра «Нефтехимика» в матче с «Автомобилистом» понравилась, результат — нет

Буцаев: игра «Нефтехимика» в матче с «Автомобилистом» понравилась, результат — нет
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал итоги встречи с «Автомобилистом» (0:3).

«Хозяев с победой. Сегодня был тот матч, когда ты не используешь свои шансы и тебя наказывает за это соперник. Мы провели хорошую встречу. Порадовала заряженность, нацеленность на ворота. Не хватило мастерства в завершении. Пропустили два курьёзных гола. Сначала шайба скакнула у борта, потом попала в конёк нашему защитнику. Игра понравилась, за исключением результата», — приводит слова Буцаева пресс-служба КХЛ.

Напомним, что екатеринбургский «Автомобилист» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

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