Секстон прокомментировал хет-трик в матче с «Нефтехимиком»

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Дэн Секстон подвёл итоги домашней встречи с нижнекамским «Нефтехимиком», а также прокомментировал свой хет-трик в матче.



«В первом периоде мы действовали не очень хорошо, не всё удавалось. После перерыва больше атаковали, больше находились в зоне соперников. Третий период прошёл на том же уровне. У меня очень много шансов, когда я играю вместе с Макеевым. Когда я забивал вторую шайбу, я отдавал пас именно ему», — приводит слова Секстона пресс-служба КХЛ.



Напомним, екатеринбургский «Автомобилист» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Хет-трик Секстона и шат-аут Коваржа принесли «Автомобилисту» победу над «Нефтехимиком»