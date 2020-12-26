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Радулов: мне сказали, что вернут 1,5 млрд: «Мы же друзья». До сих пор ничего не вернули

Радулов: мне сказали, что вернут 1,5 млрд: «Мы же друзья». До сих пор ничего не вернули
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов объяснил ситуацию с отзывом лицензии у банка, обманувшего его на 1,5 млрд рублей.

«Узнал, что банк отзывает лицензии не от этих людей, которые являлись моими друзьями, а от третьих лиц.

Поехал разговаривать. Мне сказали, что всё нормально и всё вернут: «Мы же друзья». В итоге до сих пор ничего не вернули.

Каждую встречу я получаю какие-то непонятные ответы и обещания. Они никак не выполняются. Близкие мне посоветовали приехать, проверить документы. Мы начали с юристами всё проверять.

Поняли, что нужно ещё встречаться. Мы встретились, но ничего нового я не услышал. Потом решил обратиться в органы власти. Какой другой вариант?» — приводит слова Радулова канал «Россия 24».

Александр Радулов лишился 1,5 млрд рублей из-за действий банка. Как это произошло?
Тяжёлый год для российского форварда «Далласа». Неудача в финале Кубка Стэнли и потеря огромного денежного состояния.
Радулов свыше 10 лет был клиентом банка, обманувшего его на 1,5 млрд рублей
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