Радулов: мне сказали, что вернут 1,5 млрд: «Мы же друзья». До сих пор ничего не вернули
Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов объяснил ситуацию с отзывом лицензии у банка, обманувшего его на 1,5 млрд рублей.
«Узнал, что банк отзывает лицензии не от этих людей, которые являлись моими друзьями, а от третьих лиц.
Поехал разговаривать. Мне сказали, что всё нормально и всё вернут: «Мы же друзья». В итоге до сих пор ничего не вернули.
Каждую встречу я получаю какие-то непонятные ответы и обещания. Они никак не выполняются. Близкие мне посоветовали приехать, проверить документы. Мы начали с юристами всё проверять.
Поняли, что нужно ещё встречаться. Мы встретились, но ничего нового я не услышал. Потом решил обратиться в органы власти. Какой другой вариант?» — приводит слова Радулова канал «Россия 24».
Александр Радулов лишился 1,5 млрд рублей из-за действий банка. Как это произошло?
Тяжёлый год для российского форварда «Далласа». Неудача в финале Кубка Стэнли и потеря огромного денежного состояния.
Радулов свыше 10 лет был клиентом банка, обманувшего его на 1,5 млрд рублей
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