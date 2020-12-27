Сборная Швеции одержала 53-ю победу подряд на групповых этапах МЧМ, 14 лет — без поражений

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плейс» прошёл матч молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и Чехии. Победу в этой встрече одержала сборная Швеции со счётом 7:1. Таким образом, шведская сборная одержала 53-ю победу подряд на групповых этапах молодёжных чемпионатов мира.
В последний раз сборная Швеции проиграла в матче группового раунда молодёжного чемпионата мира ровно 13 лет назад, когда 31 декабря 2006 года уступила американцам в овертайме (2:3 ОТ). Тогда защитник Джек Джонсон реализовал удаление Юнаса Анелёва. С тех пор шведская команда одержала 53 победы в 53 матчах на групповых турнирах с общим счётом 277:103. Семь из этих побед со счётом 25:11 были одержаны над сборной России.
При этом только в 2012 году шведская сборная добралась до золотых медалей турнира (в финале была обыграна Россия). В 2008, 2009, 2013, 2014 и 2018 сборная Швеции останавливалась в шаге от титула, трижды проиграв Канаде, а ещё по разу уступив Финляндии и США. В 2010 и 2020 годах шведская команда стала бронзовым медалистом турнира.
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