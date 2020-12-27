Игрок сборной Чехии Коффер: сможем провести хороший матч с Россией, если мы успокоимся

19-летний нападающий молодёжной сборной Чехии Филип Коффер прокомментировал результат встречи групповой стадии молодёжного чемпионата мира 2021 со сборной Швеции (1:7).

«Дело не в том, что у нас не осталось энергии, мы просто перестали играть, и шведы забили несколько голов. Нам надо забыть этот матч. Не знаю, станет ли фактором то, что у нас не будет дня отдыха перед матчем с Россией. Если мы успокоимся, хорошо выспимся, то сможем провести хороший матч с Россией», — передаёт слова Коффера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, что в следующем матче групповой стадии турнира МЧМ-2021 сборная Чехии встретится со сборной России. Встреча состоится в ночь с воскресенья на понедельник, 28 декабря. Начало – 5:30 мск.