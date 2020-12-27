Вратарь молодёжной сборной Канады совершил шикарное спасение в матче с Германией

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит встреча молодёжного чемпионата мира 2021 группы A между сборными Канады и Германии. Идёт первый период, «кленовые листья» ведут в счёте – 3:1.

18-летний вратарь молодёжной сборной Канады Девон Леви отметился шикарным спасением после щитком после броска 3-го номера драфта НХЛ 2020 года форварда сборной Германии Тима Штюцле.

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Напомним, что Тим Штюцле в октябре был задрафтован «Оттавой Сенаторз» под общим 3-м номером. В прошедшем сезоне за немецкий «Адлер Манхейм» форвард провёл 41 встречу, в которых набрал 34 (7+27) очка при коэффициенте полезности «+4».