Молодёжная сборная Канады забросила 7 шайб за период в ворота Германии. Счёт стал 11:1

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит встреча молодёжного чемпионата мира 2021 группы A между сборными Канады и Германии. Завершился второй период, «кленовые листья» ведут в счёте – 11:1.

Во втором периоде в ворота немецкого голкипера Йонаса Гера, сменившего после первого игрового отрезка своего коллегу по амплуа Арно Тифензе, игроками сборной Канады было заброшено 7 шайб. Голы на свой счёт записали Доусон Мерсер, Райан Судзуки, Филип Томасино Дилан Козенс, Пейтон Кребс, а также дубль на счету у Алекса Ньюхука.

Отметим, что в первом периоде Канада отметилась голом в меньшинстве после грубой ошибки немецкого голкипера Арно Тифензе за воротами. Во втором периоде его сменщик – Йонас Гер допустил аналогичную оплошность, отдав за воротами шайбу точно на клюшку своему сопернику, который сделал счёт 6:1.

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