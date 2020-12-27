Молодёжная сборная Канады разгромила Германию со счётом 16:2 в матче МЧМ-2021

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча молодёжного чемпионата мира 2021 группы A между сборными Канады и Германии, в которой хозяева турнира одержали победу со счётом 16:2.
В составе сборной Канады заброшенными шайбами отметились Кейден Гуле, Доусон Мерсер (дубль), Филип Томасино (дубль), Пейтон Кребс (дубль), Райан Судзуки, Алекс Ньюхук (дубль), Дилан Козенс (хет-трик), Джейкоб Пеллетье, Томас Харли и Коннор Макмайкл. У Германии голы на свой счёт записали Джон Петерка и Флориан Элиас.
На счету у Дилана Козенса в этом матче 6 (3+3) очков, а у Доусона Мерсера – 4 (2+2).
Напомним, что в первом матче МЧМ-2021 сборная Германии уступила Финляндии со счётом 3:5. Для канадцев это была первая встреча на групповой стадии турнира.
В следующем матче Канада встретится со Словакией. Матч состоится 28 декабря, в 2:00 мск.
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