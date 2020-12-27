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Молодёжная сборная Канады разгромила Германию со счётом 16:2 в матче МЧМ-2021

Молодёжная сборная Канады разгромила Германию со счётом 16:2 в матче МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча молодёжного чемпионата мира 2021 группы A между сборными Канады и Германии, в которой хозяева турнира одержали победу со счётом 16:2.

В составе сборной Канады заброшенными шайбами отметились Кейден Гуле, Доусон Мерсер (дубль), Филип Томасино (дубль), Пейтон Кребс (дубль), Райан Судзуки, Алекс Ньюхук (дубль), Дилан Козенс (хет-трик), Джейкоб Пеллетье, Томас Харли и Коннор Макмайкл. У Германии голы на свой счёт записали Джон Петерка и Флориан Элиас.

На счету у Дилана Козенса в этом матче 6 (3+3) очков, а у Доусона Мерсера – 4 (2+2).

Напомним, что в первом матче МЧМ-2021 сборная Германии уступила Финляндии со счётом 3:5. Для канадцев это была первая встреча на групповой стадии турнира.

В следующем матче Канада встретится со Словакией. Матч состоится 28 декабря, в 2:00 мск.

U20 ЧМ-2021. Группа A
27 декабря 2020, воскресенье. 02:00 МСК
Германия U20
Окончен
2 : 16
Канада U20
0:1 Гуле (Куинн, Бэррон) – 01:54' (5x5)   0:2 Мерсер – 07:27' (4x5)   1:2 Петерка (Элиас, Альберг) – 13:12' (5x4)   1:3 Томасино – 14:20' (5x5)   1:4 Кребс (Козенс, Макмайкл) – 19:58' (5x4)   1:5 Мерсер (Томасино, Драйсдейл) – 22:40' (5x5)   1:6 Судзуки (Мерсер) – 25:36' (5x5)   1:7 Ньюхук (Козенс) – 26:40' (5x5)   1:8 Ньюхук (Козенс) – 30:59' (5x5)   1:9 Томасино (Бэррон, Мерсер) – 33:01' (5x5)   1:10 Козенс – 38:14' (5x5)   1:11 Кребс (Перфетти) – 39:51' (5x5)   1:12 Козенс (Макмайкл, Перфетти) – 40:37' (5x4)   1:13 Козенс (Ньюхук, Холлоуэй) – 44:33' (5x5)   1:14 Пеллетье (Байрэм, Байфилд) – 45:02' (5x5)   1:15 Харли (Перфетти, Кребс) – 46:24' (5x5)   1:16 Макмайкл – 48:38' (4x5)   2:16 Элиас (Петерка, Гнип) – 59:42' (5x4)
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