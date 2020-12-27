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Бардаков: тоже хотим выиграть крупно, но только в игре с соперником высокого уровня

Бардаков: тоже хотим выиграть крупно, но только в игре с соперником высокого уровня
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Нападающий молодёжной сборной России Захар Бардаков прокомментировал победу над сборной США на МЧМ-2021 и поделился впечатлениями от турнира.

«Разгромные счета на МЧМ? Мы тоже хотим это повторить, но только в игре с соперником более высокого уровня. Не только с австрийцами хочется так играть. Уровень тоже имеет значения. Что касается матча Канада — Германия, у немцев есть проблемы, у них 14 человек играет, команда только вышла с карантина. Они не успели восстановиться, матчи через день, а они выложились на игре с финнами.

Важно, что победили на старте, подняли планку для себя, надо идти дальше. Посмотрел две игры чехов со словаками и шведами. Но, наверное, сейчас не могу ничего сказать по команде, завтра тренеры нам всё расскажут», — передаёт слова Бардакова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Россия U20 — США U20 — 2:1: Захар Бардаков реализовал выход «один в ноль»
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