Козенс возглавил зачёт бомбардиров МЧМ-2021, набрав 6 очков в матче со сборной Германии

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча молодёжного чемпионата мира в группе A между сборными Канады и Германии, в которой хозяева турнира одержали сокрушительную победу со счётом 16:2.

Главным героем матча стал нападающий сборной Канады Дилан Козенс, оформивший хет-трик и сделавший ещё три результативные передачи. Набрав шесть очков в одном матче, Козенс возглавил зачёт бомбардиров МЧМ-2021.

На втором месте располагается форвард сборной США Тревор Зеграс, набравший 5 (3+2) очков в двух матчах. Третье место занимает его соотечественник Мэттью Болди, в активе которого 4 (3+1) балла после двух встреч.

Перечисленные хоккеисты также делят первое место в гонке снайперов молодёжного чемпионата мира 2021 года.