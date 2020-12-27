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Сериков — о голе из средней зоны: всё лето работал с Андреем Васильевичем Кутейкиным

Сериков — о голе из средней зоны: всё лето работал с Андреем Васильевичем Кутейкиным
Хоккей / КХЛ 0
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Защитник «Спартака» Артём Сериков прокомментировал заброшенную шайбу броском из средней зоны в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (3:2 ОТ).

«Мы долго не могли войти в игру, «Авангард» нас поджал в зоне, но мы смогли выстоять и не пропустить больше двух. Тренеры дали нагоняй в перерыве, и затем мы были уже другой командой. Всё лето я работал с Андреем Васильевичем Кутейкиным, он меня тренировал, я просто взял пару советов. Первый раз в жизни попробовал бросить из нейтральной зоны — и получилось», — цитирует Серикова пресс-служба КХЛ.

На 33-й минуте омичи выходили из своей зоны, но москвичи встретили их прессингом и смогли отобрать шайбу. Артём Сериков принял решение нанести бросок из средней зоны. Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков оказался не готов к этому и пропустил шайбу.

Защитник «Спартака» Сериков пробил вратаря «Авангарда» Бобкова броском из средней зоны
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