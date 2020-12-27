Пашков: откровенно говоря, не ожидал, что Шипачёв станет для «Динамо» такой мощной фигурой

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением об игре форвардов московского «Динамо» Вадима Шипачёва и Дмитрия Кагарлицкого.

«Вадим Шипачёв после спада в СКА и неудачи в «Вегасе» довольно тяжело адаптировался в «Динамо», но последние два сезона он не устаёт удивлять. Ведёт команду за собой и как капитан, и как организатор игры, при очень высоком уровне стабильности. Откровенно говоря, не ожидал, что Шипачев станет для «Динамо» такой мощной фигурой.



Были опасения, что после Кубка Первого канала, где Вадим получил высокую нагрузку и сыграл безупречно, последует игровой спад. Но этого не произошло – матч со СКА вытянул прежде всего капитан «Динамо», организовав оба гола. Именно Шипачёв в последние два года – самый ценный игрок КХЛ.

Кагарлицкий? Научить забивать голы невозможно, это прирождённое качество, которое в первую очередь отличает Дмитрия Кагарлицкого. Как и у Шипачёва, у Кагарлицкого были трудные времена, но в последние недели видим, что реабилитация после неудачного отрезка в СКА завершается.

Кстати, показательно, что Кагарлицкий забивает Санкт-Петербургу в каждом матче. Когда он психологически заряжен, результат приходит. Ещё один его резерв помимо психологии – функциональная поготовка. Добавит в «физике» – выйдет на новый уровень результативности», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.