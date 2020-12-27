Юрий Михайлис: «Барыс» ещё не готов играть в КХЛ лишь своими воспитанниками. Нужны лидеры

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис поделился мнением о кадровых резервах клуба из Нур-Султана.

«Лимитчики не могут играть стабильно несколько матчей подряд. Взять даже Кирилла Панюкова, постарше. В каких-то моментах были ошибки, но незначительные, два матча он хорошо отыграл. У Максима Мусорова были и хорошие игры, и не очень. Чтобы стабильно играть, надо время. Будем пробовать, подпускать их. С каждой игрой они будут прибавлять в уверенности и психологически настраиваться выступать в этой лиге.

Может ли клуб играть своими воспитанниками? Думаю, пока ещё нет, не готов. Нужны будут игроки, лидеры команды, два-три иностранца, которые смогут повести за собой. Взять тех же легионеров, и Брэндона Боченски, и Кевина Даллмэна. Нужны хоккеисты, которые будут вести нашу молодежь за собой и в каждом матче показывать свой профессионализм. И наши ребята должны к этому стремиться», – приводятся слова Михайлиса в блоге «Казахстанский спорт» на Sports.ru.