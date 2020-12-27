Вайсфельд — о Митчелле: хотелось бы услышать, что «Северсталь» сделала не так

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал ситуацию с нападающим Заком Митчеллом. Канадский форвард отказался играть за «Северсталь», которая забрала его из списка отказов, и получил статус неограниченно свободного агента.

«КХЛ присвоила Митчеллу статус НСА. Зададимся вопросом, зачем Рига поместила Зака в список отказов? Он не был ей нужен. Если бы рижане сами расторгли с Митчеллом контракт, то заплатили бы приличную компенсацию. Естественно, клуб платить не хотел. А теперь Митчелла признали неограниченно свободным агентом. То есть свои деньги в Риге он потерял? Компенсации ему уже не будет?



Ещё хотелось бы услышать, что «Северсталь» сделала не так. Клуб забрал игрока из списка отказов. А лига отказала череповецкому клубу в правах на хоккеиста и присвоила ему статус НСА. Значит, клуб что-то сделал неправильно? Хотя, как понимаю, «Северсталь» была готова заплатить Митчеллу даже по сегодняшнему, более высокому курсу евро.



Если игрок просто говорит, что не хочет ехать в Череповец, надо подавать в арбитраж, присваивать ситуации статус «Конфликт» и взыскивать с игрока две трети оставшейся суммы контракта. При этом права на него все равно остаются за «Северсталью».



Тут такая ситуация, что Митчелл в принципе неограниченным агентом стать не мог. Надо было наказывать либо «Северсталь» за какие-то нарушения регламента, либо игрока, отказывающегося ехать в клуб. Кто-то обязательно виноват. А получилось ни нашим, ни вашим. Будет очень любопытно, если Митчелл до конца дедлайна успеет подписать контракт с каким-то другим клубом КХЛ. Вот тогда они всех обманули», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».