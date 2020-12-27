Пашков: для решения чемпионской задачи «Динамо» нужно строить более системную команду

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о слабых сторонах в игре московского «Динамо».
«Этот сезон показывает, что у «Динамо» не всегда получается переломить себя, мобилизоваться, сыграть через не могу. Между тем это очень важное качество для спортсмена и для команды, оно многое решает прежде всего в плей-офф.
Потенциал команды — а у нынешнего «Динамо» он высокий — можно реализовать на все сто процентов только ежедневной работой. И функциональной, и тактической, и психологической, в чем и заключается тренерское искусство.
Пока этого искусства мы в полной мере все-таки не видим. Да, определенные матчи, в том числе и в плей-офф, будет вытягивать звено Яшкин — Шипачёв — Кагарлицкий, весенняя серия со «Спартаком» это показала. Но для решения чемпионской задачи тренерам «Динамо» нужно строить более системную команду. Здесь пример — ЦСКА и, возможно, «Ак Барс», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.
- 27 декабря 2020
-
16:14
-
15:35
-
14:55
-
14:30
-
13:49
-
13:40
-
13:23
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
11:45
-
11:19
-
11:00
-
10:31
-
10:00
-
09:33
-
09:15
-
08:52
-
08:30
-
08:11
-
08:05
-
08:02
-
07:48
-
07:44
-
07:35
-
04:43
-
04:21
-
03:58
-
02:58
-
02:42
-
01:23
-
01:15
-
01:12
-
00:45
-
00:37