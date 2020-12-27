Пашков: для решения чемпионской задачи «Динамо» нужно строить более системную команду

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о слабых сторонах в игре московского «Динамо».

«Этот сезон показывает, что у «Динамо» не всегда получается переломить себя, мобилизоваться, сыграть через не могу. Между тем это очень важное качество для спортсмена и для команды, оно многое решает прежде всего в плей-офф.

Потенциал команды — а у нынешнего «Динамо» он высокий — можно реализовать на все сто процентов только ежедневной работой. И функциональной, и тактической, и психологической, в чем и заключается тренерское искусство.



Пока этого искусства мы в полной мере все-таки не видим. Да, определенные матчи, в том числе и в плей-офф, будет вытягивать звено Яшкин — Шипачёв — Кагарлицкий, весенняя серия со «Спартаком» это показала. Но для решения чемпионской задачи тренерам «Динамо» нужно строить более системную команду. Здесь пример — ЦСКА и, возможно, «Ак Барс», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.