Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пашков: для решения чемпионской задачи «Динамо» нужно строить более системную команду

Пашков: для решения чемпионской задачи «Динамо» нужно строить более системную команду
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о слабых сторонах в игре московского «Динамо».

«Этот сезон показывает, что у «Динамо» не всегда получается переломить себя, мобилизоваться, сыграть через не могу. Между тем это очень важное качество для спортсмена и для команды, оно многое решает прежде всего в плей-офф.

Потенциал команды — а у нынешнего «Динамо» он высокий — можно реализовать на все сто процентов только ежедневной работой. И функциональной, и тактической, и психологической, в чем и заключается тренерское искусство.

Пока этого искусства мы в полной мере все-таки не видим. Да, определенные матчи, в том числе и в плей-офф, будет вытягивать звено Яшкин — Шипачёв — Кагарлицкий, весенняя серия со «Спартаком» это показала. Но для решения чемпионской задачи тренерам «Динамо» нужно строить более системную команду. Здесь пример — ЦСКА и, возможно, «Ак Барс», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

Крикунов: как говорил Черномырдин, «хотели как лучше, а получилось как всегда»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020